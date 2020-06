„In den Tagen vor Pfingsten stieg die tägliche Wasserabgabe sprunghaft von 5800 Kubikmeter auf rund 9000 Kubikmeter. Sobald es wieder geregnet hat, ging die Wasserabnahme sofort wieder schlagartig zurück. Das legt die Vermutung nahe, dass die Mehrabnahme von Frischwasser in den Garten fließt. Die Menge erstaunt uns immer wieder“, teilte Fachbereichsleiter Olaf Merschmann im Betriebsausschuss mit.

Die trockenen Monate April und Mai haben das Wasserwerk an seine Grenzen gebracht. Im Bereich des Nordrings in Delbrück seien die enormen Abnahmemengen am Absinken des Drucks in den Leitungen deutlich zu spüren gewesen. „Eine Rasenfläche kann bei Trockenheit auch mal eine Woche lang so bleiben und muss nicht täglich bewässert werden“, rät Olaf Merschmann.

„So was habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt“

Im Juni sei mit 87,1 Millimetern wieder deutlich mehr Niederschlag gefallen. „Der Mehrverbrauch an Trinkwasser muss auch irgendwo herkommen. Es wäre ein Leichtes, stärkere Pumpen einzubauen, um das Wasser mit höherem Druck in die Leitungen zu pumpen. Aber dann bricht das Leitungsnetz zusammen, das nicht für höheren Druck ausgelegt ist“, erläuterte der Leiter des Wasserwerks, Robert Siemensmeyer, für den derartig hohe Verbrauchsmengen völlig neu sind. „So was habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt“, so Siemensmeyer.

Einen weiteren Grund sieht er in der Vielzahl an Zwischenwasserzählern, die eine kostengünstigere Wasserabgabe für Gärten regelt. Täglich bekomme er zehn bis zwölf Neuanträge auf den Tisch. Die im vergangenen Jahr beschlossenen Gebühren zeigten kaum Wirkung. Inzwischen plant die Verwaltung eine Anfrage an den Städte- und Gemeindebund, um die Möglichkeiten abzuklopfen, ob regulatorische Maßnahmen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für Frischwasser einschränken und so den Wasserverbrauch senken könnten.