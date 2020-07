Jetzt seien die Kapazitäten schon wieder auf 95 Prozent des Vorjahresniveaus ausgelastet, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus Dieter Frers, am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Frers geht davon aus, dass die Entscheidung über den Neubau von Verwaltung und Fertigung am Stammsitz in Delbrück Anfang 2021 gefällt werden könne. Die Gespräche über den Verkauf der Paragon-Beteiligung an Voltabox kämen gut voran.

Bei dem Luftfiltersystem Dustprotect profitiert Paragon Frers zufolge von aktuellen Entwicklungen. Sowohl die Diskussion um Feinstaub als auch die Corona-Pandemie führten zu steigenden Nachfragen seitens der Automobilhersteller.