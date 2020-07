Um die Gehwege entlang der Paradiesstraße war es schon seit geraumer Zeit nicht gut bestellt. Die in den 80er Jahren in weiten Abschnitten alleeartig gepflanzten Bäume sind so wuchtig geworden, dass sie den Platz auf den Gehwegen einschränken. Das Wurzelwerk der nicht standortgerechten Bäume hatte an vielen Stellen das Pflaster so stark angehoben, dass Stolperstellen entstanden und die Höhenunterschiede der Buckelpiste teils enorm waren. Auf diese Problematik hatte schon vor zwei Jahren die PID-Fraktion im Rat der Stadt Delbrück aufmerksam gemacht und den Antrag gestellt, die Misere zu beenden.

Die Stadt hat nun auf der Südseite der Straße Grundstücke für eine Erneuerung und Verbreiterung der Gehweganlage, die künftig 2,25 Meter breit sein wird, angekauft. Zwischen dem neuen Gehsteig und der Fahrbahn wird ein Grünstreifen von rund zwei Metern Breite angelegt.

Auf der Nordseite wird die Gehsteiganlage in Abschnitten saniert. Dort mussten auch (wenige) Bäume gefällt werden. Ersatzanpflanzungen sind vorgesehen.

Weitere Stichworte dazu: Vergrößerung der Grünbeete, Austausch des Pflasters, behindertengerechter Ausbau mit Orientierungskanten, Absenkung der Bordsteine in den Zufahrten.