Messerstecher ist auf freiem Fuß

Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Tat in Delbrück dauern an

Delbrück (WB/mobl). Der 20-Jährige, der am vergangenen Donnerstagnachmittag einen 22-jährigen Mann mit einem Messer verletzt hatte , ist vorläufig auf freiem Fuß. Laut einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei wurde der Beschuldigte, der an der Straße Im Schlingfeld zugestochen haben soll, am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.