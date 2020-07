Alles andere als ein Schreibtisch-Job

Es war ein beruflicher Neubeginn unter ganz besonderen Bedingungen in der Jugendhilfeeinrichtung mit 62 Plätzen und 69 Mitarbeitern: „Einerseits war es anstrengend, wir mussten plötzlich Pandemie-Pläne aufstellen und die Arbeit war eine ganz andere, als das normalerweise der Fall gewesen wäre. Auf der anderen Seite bot sich für mich aber direkt zum Start auch die Gelegenheit, Bewohner und Mitarbeiter gut kennenzulernen, denn durch Corona haben wir ein bisschen so gelebt wie auf einer Insel“, schildert Klaus Lanwehr seine Eindrücke.

Gutes Netzwerk mit den Jugendämtern

Gerade das Kennenlernen der Kinder und Jugendlichen, die in der Einrichtung an der Lohmannstraße leben, sei ihm sehr wichtig gewesen: „Ich will in der Praxis dabei sein, ich bin keiner, der sich hinter seinem Schreibtisch verschanzt“, sagt der Lipp­städter. Er habe eine fachlich sehr gut aufgestellte Einrichtung übernommen: „Ich freue mich, dass ich hier jetzt reinwachsen darf.“ Nachdem er zuletzt in Paderborn und Lippstadt im Bereich Pflegefamilien gearbeitet hatte, habe es ihn nun gereizt, noch einmal etwas Neues auszuprobieren, schildert er. Anknüpfungspunkte zu seinen vorherigen beruflichen Stationen gibt es aber durchaus: „In den Jugendämtern der Umgebung kennt man mich, in diesen Netzwerken konnte ich nahtlos weiterarbeiten.“

Die Biografie der Jugendlichen gut kennen

„Schwer Erziehbare“ lebten im Kinder- und Jugenddorf, heißt es im Volksmund oft. Eine sprachliche Beschreibung, die Klaus Lanwehr nicht sonderlich mag: „Wir haben hier seelenverletzte Kinder, die einen hohen Bedarf an Hilfeleistung haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihre Biografien kennen, denn nur dann können wir ihre Verhaltensweisen verstehen“, beschreibt der Sozialpädagoge. „Ein Kind, das körperlich misshandelt wurde, zeigt andere Verhaltensmuster als eines, das emotional verletzt wurde. Hier sollen sie gesunden, wir wollen helfen, die Fähigkeiten wiederzuentdecken, die in den Kindern stecken und ihr Selbstwertgefühl wieder zu steigern.“ Nicht an den Kindern zerren und sie in ein angepasstes Verhalten drücken sei dabei angesagt: „Wir wollen sie stattdessen an die Hand nehmen.“

Bewohner sind ein Querschnitt der Gesellschaft

Pauschalurteile über das Kinder- und Jugenddorf lässt Lanwehr dabei nicht gelten: „Hier wohnen nicht nur die Rabauken. Unsere Bewohner sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Es gibt Kinder, die sich auch mit unserer Hilfe zum Beispiel schwer tun in der Schule, es gibt aber auch welche, die uns nach Jahren verlassen und ihr Abitur geschafft haben.“

Willkommen geheißen wurde Klaus Lanwehr nicht nur von seinen neuen Mitarbeitern und den Bewohnern, sondern auch von Pfarrer Bernd Haase als Vorstand der Caspar-Anton-Lohmann’sche Waisenhausstiftung, die Trägerin der Jugendhilfeeinrichtung ist. „Wir sind sehr dankbar, dass Klaus Lanwehr trotz der in den vergangenen Monaten schwierigen Rahmenbedingungen gut in seine neue Position hineingefunden hat“, sagte Haase bei einer Begrüßung im kleinen Kreis im Kinder- und Jugenddorf. „Er ist in ein bestelltes Haus gekommen und trifft auf ein Team, das sich bewährt hat. Wir hoffen, dass alle gemeinsam unsere Einrichtung positiv in die Zukunft führen werden.“

Zur Person

Klaus Lanwehr ist 52 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Lippstadt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Gebürtig stammt er aus Rhede im Kreis Borken. Nach seiner Schulzeit, dem Wehrdienst und einem Freiwilligen Sozialen Jahr in der Pfarrgemeinde St. Elisabeth in Lippstadt studierte er Sozialpädagogik an der Katholischen Hochschule Münster. Sein Anerkennungsjahr absolvierte er 1993/1994 in der katholischen Dekanatsstelle für Jugendarbeit Wiedenbrück (Kreis Gütersloh). Anschließend arbeitete er zweieinhalb Jahre in einer Außenwohngruppe des ev. Kinderheims Lippstadt (Schwerpunkt sexueller Missbrauch).

Von 1996 bis 2003 arbeitete Lanwehr in einer Außenwohngruppe des Martinistifts Nottuln/Appelhülsen (Kreis Coesfeld). In dieser Zeit absolvierte er auch den Masterstudiengang Sozialmanagement an den Katholischen Hochschulen Paderborn und Münster. Von 2003 bis 2006 war er beim Sozialdienst katholischer Frauen Paderborn im Fachbereich Westfälische Pflegefamilien tätig, bis zu seinem Wechsel nach Delbrück dann beim Sozialdienst katholischer Frauen in Lippstadt ebenfalls im Fachbereich Westfälische Pflegefamilien. Er ließ sich zum Traumafachberater weiterbilden. Zum 1. April diesen Jahres übernahm Klaus Lanwehr die Leitung des Kinder- und Jugenddorfes in Delbrück.