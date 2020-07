„Natürlich ist Inklusion wichtig, ich möchte, dass Ben auch mit nicht behinderten Kindern spielt und Zeit verbringt. Aber gerade im Sport erweist sich das manchmal als Problem“, hat Kriesten festgestellt. Viele Vereine zeigten zwar großes Engagement, es sei aber nicht immer leicht, in Übungs- und Trainingsstunden gezielt auf die individuellen Bedürfnisse Behinderter einzugehen, statt diese einfach nur „nebenbei mitlaufen zu lassen“, sagt der 34-jährige Familienvater.

Viele Eltern wünschen sich einen geschützten Raum

Viele Eltern wünschten sich für ein behindertes Kind zunächst eher einen geschützten Raum für sportliche Aktivitäten. „Gleichzeitig geht es auch darum, dass auch diese Kinder sich abnabeln sollen und wollen. Natürlich können sie auch mit ihren Eltern Sport treiben, aber ich würde mir wünschen, dass es auch für viele Kinder mit Behinderung normal ist, dass jede Woche in ihrem Kalender Termine stehen, die sie ohne Mama und Papa absolvieren.“

Anerkannter Rehasport-Übungsleiter

Lange Jahre hat Ralph Kriesten in einem metallverarbeitenden Betrieb gearbeitet, jetzt will er sich nach und nach beruflich neu aufstellen. Als Übungsleiter mit dem „Heimspiel“, künftig aber auch als Quereinsteiger als Lehrer an einer Förderschule. Die Fachlehrerausbildung beginnt im November. Auch für sein sportliches Angebot hat der Delbrücker Fortbildungen besucht, er ist anerkannter Rehasport-Übungsleiter und hat dazu beim Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen die „Schulbank“ gedrückt. Sein „Heimspiel“ startet er jetzt langsam und natürlich unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen mit Einzelbetreuungen, später möchte er auch Gruppenstunden anbieten.

Mit geistig oder körperlich behinderten Menschen macht er zum Beispiel Kraftsport ohne Geräte in der Natur, nutzt ein großes Erwachsenen-Kettcar oder geht joggen. Er hat aber auch eine Vereinbarung mit dem Fitnessstudio New Fit, um dort mit behinderten Menschen trainieren zu können, ohne dass diese einen Vertrag mit dem Fitnessstudio abschließen müssen. Nutzen können Kriesten und seine Frau Jenny, die Angebote für Kinder bereit hält, aber auch die kleine Sporthalle in der Kita St. Johannes Baptist.

Pflegekasse kann die Kosten übernehmen

„Wir möchten jungen und älteren Sportlern mit Behinderung einen geschützten Raum bieten, aber gerade auch Eltern behinderter Kinder entlasten, die dann während der Sportstunden eine Auszeit genießen können“, sagt Ralph Kriesten, der sich auch bei den Delbrücker „Handicap Kidz“ und als Leiter einer Sportgruppe in Lippling engagiert. Am Anfang steht beim „Heimspiel“ immer ein Kennenlerngespräch, in dessen Rahmen der Delbrücker auch über die Abrechnung über die Pflegekasse informiert (entweder über die Verhinderungspflege oder über die zusätzlichen Betreuungsleistungen/Entlastungsbeitrag). Voraussetzung dafür ist, dass der Sportler, der Übungsstunden bucht, einen anerkannten Pflegegrad hat.

Wer sich für die Angebote von Ralph Kriesten interessiert, kann ihn kontaktieren per Telefon unter 05250/9195464 oder per E-Mail an die Adresse ralph@heimspiel-delbrueck.de. Auch bei Facebook ist sein Unternehmen unter „Heimspiel“ zu finden.