Der alte Elli muss weichen

Investor Jörg Stratmann hat jetzt erstmals eine Visualisierung präsentiert, die zeigt, wie das neue Gebäude aussehen soll. Vom Kreisverkehr am Friedhof aus gesehen wird der vordere, alte Gebäudeteil, in dem bis Ende 2018 den Elli-Markt ansässig war, abgerissen, der hintere, verklinkerte Teil mit sechs Mietwohnungen bleibt bestehen. Der Neubau wird an diesen Altbau, der aus den frühen 1980er Jahren stammt, angedockt. „Spätestens Anfang 2022 soll Eröffnung sein“, kündigt Jörg Stratmann an.

Erste Etage ist noch zu mieten

Die Drogeriekette Rossmann wird dann das Erdgeschoss auf einer Fläche von etwa 800 Qua­dratmetern nutzen und dazu ihren derzeitigen, kleineren Standort in der Innenstadt aufgeben. In der zweiten Etage werden Katharina Rübbelke und Maren Hupe eine Praxis für Ergo- und Physiotherapie eröffnen, zudem wird eine Logopädin die zweite Etage nutzen. Noch keine konkreten Pläne gibt es für das erste Stockwerk, das 800 Quadratmeter Platz bietet. „Ursprünglich war hier eine Zahnarztpraxis geplant“, sagt Jörg Stratmann. „Das hat sich aber zerschlagen.“ Man sei nun mit verschiedenen Ärzten im Gespräch. Die Fläche sei auch teilbar: „Interessenten können sich gerne melden.“ Die Etage sei wahlweise für Praxis- oder Büroräume geeignet. Das Gebäude ist der Nutzung entsprechend barrierefrei und verfügt über einen Fahrstuhl, um die oberen Etagen zu erreichen.

Insgesamt wird es 75 bis 80 Parkplätze vor allem im hinteren Bereich (Ostenländer Straße) geben. Schon in Kürze wird das Baugelände für den Abriss mit Zäunen umstellt und somit entsprechend abgesichert. Straßen müssen für den Abriss nicht gesperrt werden.

Einigung mit dem Nachbarn

Die Stadt Delbrück hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass eine Familienstiftung, die auf dem Nachbargrundstück einen Neubau für ambulant betreute Seniorenwohngemeinschaften gebaut hatte, gegen den Neubau auf dem alten Elli-Grundstück Einwände erhoben hatte. Dabei ging es unter anderem um die geplante Gebäudehöhe. Die Probleme sind nach Angaben von Jörg Stratmann vom Tisch: „Wir haben uns in gutem nachbarschaftlichen Verhältnis geeinigt.“ Unter anderem hatte die Familienstiftung ein so genanntes Normenkontrollverfahren gegen die Stadt Delbrück als Baugenehmigungsbehörde angestrengt. Dessen ungeachtet kann es jetzt aber losgehen mit Abriss und Neubau: „Die Baugenehmigung liegt vor“, sagt Jörg Stratmann.

Der vordere Gebäudeteil, der in Kürze abgerissen wird, ist etwa 60 Jahre alt und war von Anfang an durch die Rietberger Firma Lüning angemietet, die hier jahrzehntelang ihren Elli-Markt betrieb. Im November 2018 wurde der Standort geschlossen. Der Elli bezog bekanntlich einen modernen und größeren Neubau schräg gegenüber auf einem Teil von Stratmanns Wiese. Seither stand das alte Gebäude leer. „Das wirkte zuletzt auch immer ein bisschen schmuddelig und wir sind froh, dass wir den Bereich bald deutlich aufwerten können“, sagt Jörg Stratmann.

Beauftragung der Handwerker läuft

Derzeit läuft die Handwerker-Suche auf Hochtouren: „Dabei liegt es uns am Herzen, wo immer möglich Unternehmen aus dem Delbrücker Land oder der näheren Umgebung zu beauftragen“, berichtet der Investor. Den Abbruch des alten Elli-Marktes wird die Firma Kathöfer aus Rietberg im kommenden Monat erledigen. Im vorderen Bereich am Kreisel werden auch die Außenflächen nach dem Abriss neu gestaltet. Aktuell werden bereits einige vorbereitende Arbeiten erledigt.