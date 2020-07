Im Delbrücker Ortsteil wurde nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes „Flagge gezeigt“, bereits am Samstag verteilte der Vorstand der Bruderschaft vorab bestellte Schützenfest-Starterpakete, die unter anderem jeweils einen kleinen Schützenadler aus Holz für das Vogelschießen im heimischen Garten enthielten. „Etwa 50 dieser Holzvögel haben wir verteilt, wir haben also dieses Jahr ganz schön viele Schützenkönige“, schmunzelte Oberst Markus Sandbothe.

Im Paket dabei waren auch Buttons und Bastelanleitungen für Kronen. In kleiner Besetzung fanden ein Gottesdienst und die traditionelle Kranzniederlegung statt. Die Blaskapelle spielte ein Konzert am Altenheim, der Vorstand besuchte die Jubilare. Am Sonntag gabs auf Vorbestellung die Familien-Überraschungspakete geliefert. Diese enthielten unter anderem Eis-Gutscheine, die am Eis- und Süßwarenstand vor dem Sport- und Kulturzentrum eingelöst werden konnten.

Richtig gut zu tun hatte der Vorstand am Montagmorgen: 122 Frühstückspakete für mehr als 500 Schützen wurden verteilt, damit das Schützenfrühstück in kleinerer Runde genossen werden konnte. Auch Claudia Thieschnieder, erste Vorsitzende des Tambourcorps Ostenland, hatte ein Paket bestellt und ihre Musikerfreunde zum Frühstück „auf Abstand“ eingeladen. Sie hatten am Wochenende auf dem Dorfplatz ein kleines Konzert gespielt, vermissen die zahlreichen Auftritte gerade jetzt in den Sommermonaten aber schmerzlich. „Wir hatten dieses Jahr erst zweimal unsere Uniformen an“, bedauert Thie­schnieder. Beim Frühstück kam aber zumindest wieder Gemeinschaftsgefühl auf.