AfD tritt in Delbrück doch nicht zur Wahl an

„Wir hatten am Ende doch zu wenig Kandidaten“, sagte der Sprecher des AfD-Kreisverbandes, Karl-Heinz Tegethoff, auf Anfrage des WB. Nach der Nominierungsversammlung seien einige bereits nominierte Kandidaten wieder abgesprungen: „Zu einer Wahl kann man nur antreten, wenn man auch eine gewisse Stärke in personeller Hinsicht hat“, bilanzierte Teget­hoff. Ursprünglich hatte die AfD in einer Presseinformation mitgeteilt, Ingo Zimmermann, Michael Liebner, Jens Funke, Dirk Menn, Markus Menn, Anett Olczak und Hans Osthoff würden die Reserveliste anführen. Nun tritt die Partei nicht zur Wahl an.

Je drei Bürgermeisterkandidaten in Delbrück und Hövelhof

Beim Delbrücker Wahlleiter Heinz Börnemeier sind fristgerecht Unterlagen von sieben Parteien und Wählergruppierungen eingegangen. Neben den sechs Parteien, die ohnehin bereits im Stadtrat vertreten sind (CDU, SPD, Grüne, PID, FDP und SGD) treten auch die Linken zur Wahl an. In Delbrück stellen zudem zwei Parteien einen Bürgermeisterkandidaten gegen Amtsinhaber Werner Peitz (parteilos) auf. Für die SGD möchte deren Fraktionsvorsitzender Willibald Haase Bürgermeister werden, die FDP hat den derzeit nicht im Rat vertretenen Sascha Bendix als Bürgermeisterkandidaten benannt.

Keine Überraschungen gibt es hingegen in Hövelhof zu vermelden. Dort treten für die Wahl zum Gemeinderat die vier Parteien an, die auch derzeit schon in dem Gremium vertreten sind: die CDU, die SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP. Wie berichtet gibt es in der Sennegemeinde bei der Wahl am 13. September drei Bürgermeisterkandidaten. Für die CDU tritt Amtsinhaber Michael Berens an. Die FDP schickt mit Benjamin Sandbothe erstmals in Hövelhof einen Herausforderer ins Rennen. Gleiches gilt auch für die Grünen, die Jörn Achtelik für das Amt nominiert haben .

Wahlausschüsse tagen

In beiden Kommunen tagt in dieser Woche der Wahlausschuss, um die eingegangenen Wahlunterlagen zu prüfen. In Delbrück kommt der Ausschuss am Dienstag um 18 Uhr im Verwaltungsraum der Sparkasse zusammen, in Hövelhof tagt der Wahlausschuss am Donnerstag um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses an der Schloßstraße.