Kolpingschule erwartet 22 „Erstklässler“

Wie berichtet hat das Kolping-Schulwerk Teile des Gebäudes der früheren Hauptschule Westenholz übernommen und wird hier künftig eine Berufsfachschule für Sozialassistenz mit dem Schwerpunkt Heilerziehung betreiben. Sozialassistenten können zum Beispiel mit behinderten Menschen oder in Altenheimen, aber auch in Kindertagesstätten arbeiten. „Dort überall herrscht aktuell Personalmangel“, wirbt Ulrich Woischner, Geschäftsführer des Kolping-Schulwerks, für die neue Einrichtung. Am Ende der zweijährigen Ausbildung kann, entsprechend gute Noten vorausgesetzt, sogar die Fachoberschulreife erreicht werden. Die schulische, aber auch sehr praxisbezogene Ausbildung dauert zwei Jahre.

Gleich viele männliche und weibliche Schüler

Die bisher angemeldeten 22 Schüler teilten sich nahezu gleich in männlich und weiblich auf, sagt Schulleiterin Silvia Zimmardi. Auch das Ziel, junge Flüchtlinge von der Schule zu überzeugen, sei gelungen. Die ersten Treffen mit dem aktuell achtköpfigen Lehrerkollegium haben ebenfalls bereits stattgefunden.

Ursprünglich hatte man mit bis zu 50 Schülern zum Schulstart gerechnet. Dass es derzeit „erst“ 22 sind, sei auch Corona geschuldet, sagt Ulrich Woischner. Er kann aus der kleineren Zahl an „Erstklässlern“ aber auch etwas Positives ziehen: „So können wir klein, aber fein anfangen und haben umso mehr Möglichkeiten, die Jugendlichen individuell zu betreuen.“ Auch kurzfristig seien noch Anmeldungen möglich, sagt Silvia Zimmardi, theoretisch auch nach Schuljahresbeginn: „Wenn es zum Beispiel mit einer eigentlich zugesagten Ausbildungsstelle doch nicht geklappt hat oder die begonnene Ausbildung nicht das richtige war.“ Wer sich für die neue Schule interessiert, kann sich beim Kolping-Schulwerk in Paderborn, Am Busdorf 7, Telefon 05251/2888546, Mail: info@kolping-schulwerk.de melden.

Warten auf Corona-Infos des Ministeriums

Wie der Schulstart am 12. August vonstatten geht, wissen Schulleiterin und Geschäftsführer auch noch nicht genau: „Wir warten auf Rückmeldung aus dem Schulministerium. Es gibt drei mögliche Szenarien: Entweder starten wir trotz Corona ganz normal, oder mit zeitversetztem Unterricht in kleineren Gruppen, oder, und das wäre aus unserer Sicht die schlechteste Variante, zumindest in Teilen mit Home Schooling“, so Ulrich Woischner.

„Genug Platz für den Unterricht auf Abstand haben wir hier jedenfalls“, merkt Silvia Zimmardi beim Gang durch die Klassenzimmer an. Jetzt läuft der Endspurt, die Handwerker haben noch gut zu tun, in den kommenden Tagen werden fachspezifische Unterrichtsmaterialien geliefert, zum Beispiel auch ein Skelett, Krücken, Rollatoren und Verbandsmaterial. Gerne möchte die neue Kolpingschule auch mit umliegenden Schulen kooperieren, mit der Delbrücker Gesamtschule laufen dahingehend zum Beispiel bereits Gespräche, sagt Ulrich Woischner. Auch auf Berufemessen möchte sich die Schule künftig präsentieren. Das aber ist Zukunftsmusik. Jetzt steht am 12. August erstmal der erste Schultag an.