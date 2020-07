Delbrück (WB/mobl). Mit dem Ziel, zweitstärkste Kraft im Stadtrat zu werden, geht die SPD in Delbrück in die Kommunalwahl am 13. September. Das betonte Fraktionsvorsitzender Frank Drake während der Aufstellungsversammlung. Die Reserveliste für die Wahl führen Drake, Silke Block, Sven Büdeker, Marion Kückmann und Gourie Kablo an.

Von Westfalen-Blatt