Buswerbung zeigt Herz für Delbrück

Zunächst werden drei Busse mit der ganz besonderen „Rückansicht“ in der Region im Einsatz sein, später sollen es bis zu zehn sein. Passend zum Stadtslogan „Zehn Orte – eine Stadt“ ist in der Collage unter dem Motto „Mein Herz schlägt für Delbrück“ ein Fotomotiv aus jedem Ortsteil zu sehen. „Diese Fotos haben wir zusammen mit den örtlichen Heimatvereinen ausgewählt“, sagte Bürgermeister Werner Peitz bei der Präsentation auf dem Gelände des Busunternehmens Böddeker in Verne, das der Busgesellschaft Go On angeschlossen ist. Neben Böddeker werden auch die Busunternehmen Höber aus Lippling, Berens aus Hövelhof, Mertens aus Rietberg und Hermesmeyer aus Paderborn die Fahrgäste aus Delbrück befördern. Das Betriebsleiterbüro befindet sich bei Höber in Lippling.

Gedruckten Fahrplan gibts im Bürgerbüro

In den vergangenen Jahren hatte die BVO den ÖPNV in Delbrück organisiert, bei einer Neuausschreibung des Nahverkehrsverbundes nph kam nun Go On zum Zuge und wird den Busverkehr (auch den Schulbusverkehr) für die kommenden acht Jahre übernehmen. Damit gehen zahlreiche Änderungen einher. Übers Wochenende werden möglichst alle Haltestellen mit den neuen Fahrplänen ausgestattet, die in gedruckter Form im Pocket-Format auch über den nph und über das Bürgerbüro der Stadt Delbrück erhältlich sind. Im Internet können sich Fahrgäste unter www.fahr-mit.de informieren.

Angebot im Regionalbusverkehr wird um 30 Prozent ausgeweitet

Im Kreis Höxter und in Delbrück werden künftig 83 Go-On-Busse im Einsatz sein, 31 davon in Delbrück. Das Angebot im Regionalbusverkehr werde um 30 Prozent ausgeweitet, vor allem auch am Wochenende, sagte der Verbandsvorsteher des Nahverkehrsverbundes, Dr. Ulrich Conradi.

Bürgermeister Werner Peitz bedankte sich beim nph und Go On, dass der Stadt Delbrück Flächen auf einigen neuen Bussen für die lokale Werbung mit Herz zur Verfügung gestellt werden. In der Collage sind die Kirchen in Delbrück, Lippling und Schöning ebenso zu sehen wie der Kletterturm in Hagen, der Spielplatz in Bentfeld, die Römerradroute in Anreppen, der Boker Kanal, das Steinhorster Becken und eine Szene, die beim Reitturnier in Ostenland fotografiert wurde. „Wir unterstützen diese Aktion gerne. Durch die verschiedenen Motive wird die Vielfalt der Region Delbrück wunderbar aufgezeigt“, sagte Dr. Ulrich Conradi.

WLAN und USB-Steckdosen an Bord

Dirk Hänsgen, Go-On-Geschäftsführer, betonte, dass die zumeist nagelneuen Busse in der Regel freies WLAN und USB-Steckdosen bieten und voll klimatisiert seien. Die Stadt Delbrück erhofft sich Verbesserungen nicht nur im ÖPNV, sondern auch im Schulbusverkehr . Um gerade am Schulzentrum an der Ladestraße Gedränge und Unfälle künftig zu vermeiden, wurden die Unterrichtszeiten der dortigen Schulen entzerrt. Nach den Ferien fahren separate Buslinien für die Gesamtschule (De-Linien) und das Gymnasium (Dy-Linien).

Neuerungen im Busverkehr gelten von Samstag an

Das Busangebot in Delbrück besteht von Samstag an aus einer Schnellbuslinie, vier Regionalbuslinien, einer Stadtbuslinie und zahlreichen schulrelevanten Buslinien. Die Schnellbuslinie S40 von Paderborn nach Delbrück wird bis nach Westenholz verlängert. Neu eingerichtet wird die Regionalbuslinie R41 Paderborn-Delbrück-Sudhagen, die Fahrten der bisherigen S40 und D4 übernimmt. Zusätzlich gibt es einige Direktfahrten der R41 im Schulverkehr nach Schloß Neuhaus. Durch die neue R41 wird das Neubaugebiet in Anreppen-Lesterberg sowie Sudhagen umsteigefrei an Paderborn und Delbrück angebunden. Die Regionalbuslinie R42 Delbrück-Ostenland-Hövelhof übernimmt die Fahrten der Linie D3. In Hövelhof ist der Fahrplan auf den Anschluss an die Sennebahn abgestimmt. Die Regionalbuslinie R45 Paderborn-Bentfeld- Anreppen-Boke-Delbrück bedient die Neubausiedlung Lesterberg nicht mehr. Dadurch konnte die Fahrzeit zwischen Boke und Paderborn um fast zehn Minuten verkürzt werden. Zwischen Delbrück und Salzkotten die Buslinie R46 neu eingerichtet. In der Stadtbuslinie D1 (Delbrück-Lippling-Steinhorst und Schöning) werden die bisherigen Linien D2 und D5 zusammengefasst. Sie fährt auch das Naturschutzgebiet Steinhorster Becken an.