Delbrück (WB). Was die Apfelernte im Paderborner Land angeht, gibt es in diesem Jahr erneut große Unterschiede. Josef Brautmeier von der gleichnamigen Obstkelterei in Delbrück-Ostenland startet kommende Woche Samstag, 22. August, mit der diesjährigen Kelter-Kampagne und hat sich im Vorfeld in der Region umgesehen.

Von Westfalen-Blatt