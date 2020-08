Bauarbeiter fällt durch Luke in die Tiefe

Höhenretter der Feuerwehr helfen Verletztem an der Pumpwerk-Baustelle in Delbrück

Delbrück (WB/al). Auf der Baustelle des neuen Pumpwerks am Postdamm in Lippling ist es am Freitag Morgen zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 46-jähriger Bauarbeiter stürzte durch eine kleine Luke in einen unterirdischen Raum und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lippling und Delbrück sowie Höhenretter der Feuerwehr Paderborn gelang es, den verletzten Mann zu befreien.