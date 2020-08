Einsatz am Delbrücker Busbahnhof – Mann stand offensichtlich unter Drogen

Delbrück (WB/mobl). Die Polizei hat am Samstagmittag Reizgas gegen einen 23-jährige Mann eingesetzt, der am Delbrücker Busbahnhof am Brenkenkamp Passanten mit einem Messer und einer Whiskyflasche bedroht hatte.