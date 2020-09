Anklage nach Messerstich in Delbrück

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen trafen der Angeschuldigte und sein späteres Opfer in Delbrück nachmittags am 9. Juli aufeinander. Beide kannten sich. Sie waren schon zuvor immer mal wieder in Streit geraten, weil der Geschädigte Kontakt zu der ehemaligen Freundin des Angeklagten und Mutter des gemeinsamen Kindes hatte.

Im Rahmen des Aufeinandertreffens stach der Angeschuldigte, der – so die Staatsanwaltschaft – unter dem Einfluss von Drogen stand, seinem Opfer plötzlich mit einem mitgeführten Messer in den Oberkörper. Als er sah, dass der Geschädigte blutete, ließ der Angschuldigte von ihm ab und flüchtete.

Schnell waren der alarmierte Rettungsdienst und die Polizei am Tatort. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Brüderkrankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Geschädigte wurde in einer Notoperation gerettet.

Der Angeschuldigte konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. Er führte das Tatmesser (13 Zentimeter lange Klinge) noch bei sich. Er hat sich bislang nicht geäußert.

Ein Hauptverhandlungstermin ist noch nicht bekannt.