Kunstrasenplatz ist völlig verschlissen

Neuer Belag am Laumeskamp notwendig – Delbrücker SC stellt Zuschussantrag

Delbrück (WB). Der Belag des 14 Jahre alten Kunstrasenplatzes am Stadion Laumeskamp ist nach jahrelanger überaus starker Beanspruchung inzwischen so stark verschlissen, dass Reparaturen nicht mehr in Frage kommen. Der Delbrücker SC hat deshalb bei der Stadt Delbrück einen Antrag auf Bezuschussung zur Neuanlage des Belages gestellt.