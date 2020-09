Zuversicht bei Paragon

Delbrück (WB). Der für seine Luftgütesensoren bekannte Delbrücker Automobilzulieferer Paragon (rund 950 Mitarbeiter) und seine Batteriehersteller-Tochter Voltabox (240 Mitarbeiter) stecken weiter tief in den roten Zahlen. Die Folgen der Corona-Pandemie haben die börsennotierten Unternehmen zuletzt schwer belastet . Allerdings sieht das Management nun eine schnelle Umsatzerholung. Die Auswirkungen des Shutdowns seien „weniger kritisch als angenommen“, teilte Paragon am Freitag mit und spricht von einer Umsatzerholung in der V-Form. In der Produktion würden bereits Sonderschichten gefahren.

Von Paul Edgar Fels