Wahlnachlese in Delbrück

Der 59-Jährige hatte am Sonntag ganz klassisch seine eigenen Stimmen zur Wahl direkt an der Wahlurne abgegeben, begleitet von seiner Ehefrau Birgit. “Ich bin extra erst kurz vor Schließung des Wahllokals wählen gegangen, um erst gar nicht Gefahr zu laufen, mich eventuellen Vorwürfen auszusetzen, ich könnte andere Wählerinnen und Wähler vor dem Wahllokal angesprochen haben”, ging Peitz, der seine dritte Amtsperiode antritt, auf Nummer sicher.

Die konstituierende Ratssitzung wird am Donnerstag, 5. November, sein.

“Anerkennung unserer Arbeit”

Für die CDU ging Reinhold Hansmeier am Montag noch einmal kurz auf das Wahlergebnis der Union (60,13 Prozent) ein. “Das ist ganz sachlich betrachtet eine eindeutige Bestätigung und Anerkennung unserer Arbeit und zeigt, dass wir aktuell im Wahlkampf und rückblickend auf die vergangenen Jahre nicht so viel falsch gemacht haben.” Die Delbrücker CDU sei diesmal mit 50 Prozent neuen Leuten angetreten. Hansmeier: “Wir stehen damit auch für eine parteiinterne Weiterentwicklung. Außerdem freuen wir uns, dass wir nun zwei weitere Frauen in unserem Team haben. Wir möchten in der kommenden Wahlperiode die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Chef der Verwaltung fortsetzen.”

PID holt in Hagen das Direktmandat

In 18 von 19 Wahlbezirken holte die CDU das Direktmandat. Ausnahme war wieder der Wahlbezirk 7 in Hagen, wo Brigitte Michaelis fast schon traditionell starke Ergebnisse einfährt, früher für die FDP, seit Gründung der PID Anfang 2018 auch für diese Partei. Dirk Freise (CDU) verbesserte hier allerdings gegenüber 2014 sein Ergebnis erheblich um 12 Prozent auf 38,2 Prozent.

Brigitte Michaelis zeigte sich „im Großen und Ganzen“ mit dem Wahlergebnis aus PID-Sicht zufrieden. „Es war klar, dass es schwer werden würde, mehr als vier Mandate zu erringen. Es sind vier geworden, und wir bilden die zweitstärkste Fraktion. Das ist nur gut zweieinhalb Jahre nach Gründung der PID sehr erfreulich.”

Die Linke trat erstmalig in Delbrück an, holte 2,31 Prozent der Stimmen, was aber ausreichte, um künftig einen Sitz im Stadtparlament zu haben. Dieses Mandat nimmt Rebekka Butov wahr. Die 29-jährige Medizinstudentin, gelernte Krankenschwester, ist in der Kommunalpolitik nicht völlig neu: Als 18-Jährige war sie vor elf Jahren für die damalige (und später aufgelöste) Gabi-Fraktion angetreten, hatte aber kein Mandat erringen können. Linke-Schriftführer Dieter Wilke sagte, Delbrück sei „kommunalpolitisch ein schwieriges Pflaster”. Die Linke habe bei der Besetzung ihrer Bewerberliste ganz gezielt junge Leute in den Fokus gerückt. Dies sei die richtige Entscheidung gewesen.

“Mehr wäre schön gewesen”

Die SPD, die 8,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinte, war schon im Vorfeld davon ausgegangen, dass es diesmal zu mehr als drei Sitzen kaum reichen würde. SPD-Fraktionschef Frank Drake: „Mehr wäre schön gewesen, ganz klar. Aber ich freue mich, dass die Linke jetzt ebenfalls im Rat vertreten ist und dass die CDU einen Sitz verloren hat.”

Die SPD habe im Wahlkampf ganz auf Plakate verzichtet und habe dafür von vielen Wählerinnen und Wählern Lob bekommen.

Die Grünen um Spitzenkandidat Andreas Konuk sind im neuen Rat mit vier Sitzen vertreten.

Die FDP besteht im Rat künftig nicht nur wie bisher aus Einzelkämpferin Roze Özmen. Die 6,22 Prozent reichen für ein zweites Mandat. „Das gibt uns mehr Kraft und Energie“, blickt Özmen voraus.

Die Sitzverteilung

Die Sitzververteilung in Delbrück: CDU 23 Sitze, PID 4 Sitze, Grüne 4 Sitze, SPD 3 Sitze, FDP 2 Sitze, SGD 1 Sitz, Die Linke 1 Sitz.

Kommentar

Der parteilose Werner Peitz hatte bei seiner erneuten Kandidatur als erfahrener Amtsinhaber alle Trümpfe in der Hand und konnte sie auch ausspielen, wie die fast 86 Prozent der Wählerstimmen für ihn belegen. Der 59-Jährige sitzt so fest im Rathaussessel wie einst John Wayne im Pferdesattel. Allerdings – auch das gehört zur Einordnung – hatten seine beiden Mitbewerber bei realistischer Einschätzung schon im Vorfeld nicht den Hauch einer Chance. Und so ist es dann ja auch gekommen.

Für die FDP trat der junge und kommunalpolitisch weitgehend unerfahrene Sascha Bendix an (31), der gemessen daran mit fast zehn Prozent der Stimmen ein respektables Ergebnis erzielte.

SGD-Bürgermeisterkandidat Willibald Haase, ein sehr erfahrener Kommunalpolitiker, kam auf nur 4,35 Prozent der Wählerstimmen, die von ihm geführte Soziale Gemeinschaft Delbrück insgesamt nur auf 2,46 Prozent. Haase macht keinen Hehl daraus, sehr enttäuscht zu sein. Der 63-Jährige sprach am Sonntagabend davon, dass sich die SGD bei vielen Themen „ein Bein ausgerissen” habe, Stichwort Verlängerung der Lärmschutzwand an der B64-Auffahrt, dennoch von den Wählerinnen und Wählern „so wenig Zuspruch” bekommen habe. Haase ist dennoch nicht politikmüde und sitzt bald als SGD-Einzelkämpfer im Rat.

Die aus Wählerstimmen geformten Kuchenstücke sind in Delbrück abermals kleiner geworden. Und die Grünen verloren überraschend sogar Stimmenanteile gegenüber 2014. Sieben Parteien schafften den Einzug ins künftige Stadtparlament.

Ist ein Rat mit sieben Parteien in einer Stadt mit „nur” 32.000 Einwohnern regelrecht zersplittert? Oder ist der Rat dadurch vielmehr als besonders vielfältig anzusehen? Das liegt wohl ganz im Auge des Betrachters. Jürgen Spies