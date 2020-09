Wahlpremiere unter Coronabedingungen

„Wir haben die Teams in den einzelnen Stimmbezirken von sieben auf acht Wahlhelfer aufgestockt, damit die zusätzlichen Aufgaben auch sinnvoll zu bewältigen sind“, erläuterte Wahlleiter Heinz Börnemeier. Hinzu kam noch, dass Mitglieder des Wahlausschusses oder deren Stellvertreter nicht als Wahlhelfer aktiv sein durften. Außerdem durften Kandidaten für den Stadtrat oder den Kreistag nicht in dem Bezirk eingesetzt werden, in dem sie kandidierten oder in dem sie wohnen. „Das war schon ein riesiges Gepuzzle, da uns viele erfahrene Wahlhelfer so nicht zur Verfügung oder nur eingeschränkt zur Verfügung standen“, so Börnemeier.

Viele junge Wahlhelfer

Aufrufe der Stadt über Zeitungen und soziale Medien sowie die persönliche Ansprache sorgten jedoch schon frühzeitig für Ersatz. Bevor die Wahllokale öffneten, wurden die Wahlvorstände gründlich in Punkto Hygienemaßnahmen und Wahlablauf unter Corona-Besonderheiten geschult. „Viele Wahlhelfer sitzen in diesem Jahr zum ersten Mal in den Wahllokalen. Besonders junge Menschen haben sich in großer Zahl gemeldet, was mich sehr freut“, sah Heinz Börnemeier die Stadt gut gerüstet für die Kommunalwahl.

Eine von ihnen ist Lea Sagemüller. Die 16-Jährige gab im Wahllokal 2 am Nordring Stimmzettel aus. „Mich hat der Ablauf einer Wahl einfach mal interessiert und so habe ich mich gemeldet, um das mal auszuprobieren“, berichtete Lea Sagemüller am Rande ihres Dienstes.

Im Prinzip sei es so abgelaufen, wie sie es erwartet habe. „Die Wähler waren freundlich und geduldig“, hat Lea Sagemüller beobachtet. Natürlich habe sie selbst auch gewählt und ihr Wahlrecht wahrgenommen.

Wahlhilfe als gelebte Demokratie

Die Wähler warteten unter Beachtung der Abstandsregeln vor dem Wahllokal. Viele Wähler hatten auch einen eigenen Kugelschreiber dabei, wem ein Schreibutensil fehlte, konnte sich auch an ausgelegten Einwegkulis bedienen.

Der „Einbahnstraße“ durch das Wahllokal folgend, wurden dann die Stimmen in die Urne gesteckt. Hier hatte Dirk Krüger ein Auge auf einen reibungslosen Ablauf. Auch er war erstmals als Wahlhelfer aktiv. „Ein freundlicher Anruf hat mich motiviert. Die Wahl und damit auch die Aufgabe als Wahlhelfer gehören für mich zur gelebten Demokratie“, so Krüger.

Pünktlich um 18 Uhr wurde der Wahlgang beendet. Anschließend ging es ans Auszählen der Stimmen. Für viel zusätzliche Arbeit sorgten viele Briefwahlunterlagen. Beispiel: Allein im Wahllokal 2 mussten 408 Briefwahlumschläge geöffnet, die jeweils vier darin enthaltenen Stimmzettel entnommen, sortiert und schließlich ausgezählt werden.