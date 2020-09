Erntedank unter freiem Himmel

Am Samstag, 3. Oktober, um 16 Uhr organisieren Mitarbeiterinnen der Familienliturgiekreise bereits zum vierten Mal einen Familiengottesdienst auf Lippolds Hof, Walde 7. Am Sonntag, 4. Oktober, findet um 10.30 Uhr der Erntedankgottesdienst an Nellings Kreuz in Nordhagen statt, den die vierte Kompanie der Delbrücker Schützen ausrichtet.

Gottesdienst im Grünen

Alle freuen sich, dass es auch unter den aktuellen Bedingungen gelungen ist, diese Gottesdienste vorzubereiten. Die veränderte Situation führt aber auch zu leicht veränderten Abläufen: Am Samstag bleiben die Scheunentore geschlossen, und der Familiengottesdienst findet auf der grünen Wiese statt. Bänke für Familien und Stühle werden nach Bedarf gestellt, so dass Abstandsregeln eingehalten werden können.

Um die Planung zu erleichtern, bittet das Vorbereitungsteam um eine Anmeldung mit Angabe der Personenanzahl per E-Mail an erntedank-delbrueck@web.de oder bei Claudia Masuth unter Telefon 05250/935936. Kurzentschlossene sind darüber hinausnatürlich willkommen.

„Sollte es an dem Tag zu regnerisch für einen Open-Air-Gottesdienst sein, freuen wir uns, dass wir einen alternativen Ort gefunden haben“, berichten Claudia Masuth und Alexa Hüllmann über die Möglichkeit, eine (teil-)überdachte Fläche an der Nordhagener Straße 14a nutzen zu können. So kann der Familiengottesdienst auf jeden Fall stattfinden. Zum Ort wird es daher kurzfristig vorher eine Mitteilung in der Presse geben.

Corona und Alternativen

Aber nicht nur am Samstag wird der Gottesdienst im Freien gefeiert. Auch der traditionelle Feldgottesdienst zum Erntedank in Nordhagen findet statt – wenn auch nicht ganz wie gewohnt. Bei Regen wird der Sonntagsgottesdienst in die Pfarrkirche in Delbrück verlegt, da die Kapelle in der Nordhagener Schule zu klein ist.

„In diesem Jahr wird es keine Prozession von der Schule aus geben, ebenso muss leider auf den anschließenden Frühschoppen verzichtet werden“, erläutert Hubert Meiwes. Dies gilt auch für das gewohnte Beisammensein nach dem Familiengottesdienst auf Lippold’s Hof.

Die besondere musikalische Gestaltung am Samstag übernimmt die Band Schombeto. Am Sonntag an Nellings Kreuz spielt die Musikjugend der Stadtkapelle Delbrück.

Im Anschluss an beide Gottesdienste organisieren die Messdiener die Aktion Minibrot, mit der alljährlich entwicklungspolitische Projekte gefördert werden. In diesem Jahr unter dem Motto „Starke Frauen, starke Leistung – Gleichstellung im internationalen Vergleich“.