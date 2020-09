Strohpylone als Blickfang

Unter www.magdochjeder.de informieren die Landwirte im Internet über die verschiedenen Bereiche der Landwirtschaft, von der Tierhaltung über den Anbau von Getreide oder Gemüse bis hin zu Milch oder Eier. „Die Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren zu sehr abgeschottet. Wir wollen mit den Verbrauchern ins Gespräch kommen und über unsere Arbeit informieren“, so Hubertus Hüllmann. Die konventionelle Landwirtschaft bekomme den schwarzen Peter zugeschoben. „Was wir machen, hat Hand und Fuß. Das wollen wir erklären“, betont Hüllmann. Auch in ländlichen Gebieten sei der Abstand zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern gewachsen. Im Zuge der Globalisierung sei die Herkunft von Lebensmitteln immer häufiger nicht eindeutig zu klären.

„Regionale Vermarktung ist wünschenswert, aber nicht für alle Landwirte machbar. Die Absatzmengen sind so niedrig, dass auch andere Absatzwege notwendig sind“, so Robert Tepper, der betont, dass moderne Tierhaltung wesentlich besser an die Bedürfnisse der Tiere angepasst ist, als das es die Massentierhaltung vor einigen Jahrzehnten war. „Eine Entwicklung mit weiteren Verbesserungen wird es ganz sicher geben. Eine komplette Agrarwende gefährdet die Existenz der Landwirtschaft“, sind Tepper und seine Kollegen für Gespräche mit Verbrauchern offen.