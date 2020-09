Oldtimer trotzen der Pandemie

„Großveranstaltungen sind nach wie vor untersagt, so dass auch wir den Vieh- und Krammarkt für dieses Jahr absagen müssen. Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder durchstarten zu können und freuen uns auf den nächsten Markt in Ostenland“, so Michael Wigge, Vorsitzender der veranstaltenden Marktgemeinschaft.

Eines der Aushängeschilder des Vieh- und Krammarktes wird in diesem Jahr trotzdem stattfinden: Am Sonntag, 27. September veranstaltet die Kolpingsfamilie Ostenland die Ausfahrt historischer Autos und Motorräder. Von 10 Uhr an gehen Fahrzeuge der Baujahre 1999 und älter vom Sport- und Kulturzentrum aus an den Start. Zuvor stehen die Fahrzeuge auf dem Parkplatz an der Beethovenstraße. „Im letzten Jahr konnte uns Regen nicht aufhalten und in diesem Jahr dürfen wir auch trotz Corona starten“, so Manfred Klemme, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenlaufen.

Ein Bordbuch führt die Teilnehmer vom Sport- und Kulturzentrum in Ostenland aus über Haupt- und Nebenstraßen. Auf der Strecke gilt es einige leichte Aufgaben zu lösen. „Das ist auch für Einsteiger absolut machbar“, betont Manfred Klemme. Über Verlar und Verne geht es durch Salzkotten und weiter Richtung Wewelsburg. Um 12 Uhr erwartet die Oldtimerfans auf dem Gelände des „Haus Thüle“ in Thüle eine spannende Sonderaufgabe. Anschließend führt die Route über Scharmede und Schloß Neuhaus zurück nach Ostenland.

Wer noch mit seinem Auto oder Motorrad teilnehmen möchte, sollte sich bis zum Anmeldeschluss am Dienstag, 22. September, bei Helmut Quante unter Telefon 0174/9866038 oder per E-Mail an helmut.quante@web.de melden.