„Bei den Proben tragen wir Masken. Wir tun alles, damit wir zur Premiere spielen dürfen“, so Hermann Meierfrankenfeld zu den aktuell schon laufenden Proben. Am Samstag, 19. Dezember, wird der „Tyrann“ voraussichtlich nicht nur ganz Schöning im Griff haben. Geplant sind sieben Aufführungstermine um Weihnachten herum. Die Zuschauerkapazitäten in der Mehrzweckhalle wurden deutlich reduziert, so dass die Abstandsvorgaben des eigens entwickelten Hygienekonzeptes eingehalten werden können. Kaffee und Kuchen wird es in diesem Jahr nicht geben. „Auch eine Tageskasse werden wir in diesem Jahr nicht haben. Der Kartenverkauf wird ausschließlich über Vorbestellungen laufen, so dass wir auch einen exakten Sitzplatz haben werden“, so Schriftführer Björn Watermann.

Zwischen den Proben haben die Mitglieder des Graf-Sporck-Theaters auch an die jüngsten Schöninger gedacht. Bei einer symbolischen Scheckübergabe erhielt der Kindergarten in Schöning 600 Euro. Das Geld konnte durch Eintrittsgelder und den Kaffee- und Kuchenverkauf zusammengetragen werden. „Wir haben im vergangenen Jahr eine neue Tonanlage angeschafft und wollte aber auch dem Dorf etwas zukommen lassen“, betonte der Vorsitzende des Graf-Sporck-Theaters, Hermann Meierfrankenfeld bei der Übergabe im Kindergarten. Das Geld soll für Spielgeräte im Außenbereich verwendet, haben die Leiterin des Kindergarten Schönings, Karin Frensemeier, und ihre Stellvertreterin Tanja Stürwald auch schon eine Verwendungsidee.

Der viergruppige Kindergarten wird aktuell von 67 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren besucht.