Mehr Sicherheit am Steinhorster Becken

Ein schwerer Motorradunfall im Bereich des Steinhorster Beckens am Pfingstsonntag war der Anlass der CDU-Initiative, Verkehrsminister Hendrik Wüst in einem Brief auf den Unfallschwerpunkt am Steinhorster Becken hinzuweisen. „Die Landesstraße L836 ist in weiten Teilen sowohl in Westerwiehe als auch in Steinhorst in einem wirklich sehr desolaten und maroden Zustand“, erklärt Bernhard Hoppe-Biermeyer. „Durch die Buckelpiste sind die Autofahrer zu Ausweichmanövern gezwungen, was zu einem erhöhten Unfallrisiko führt.“

Dass die L836 eine wichtige Verbindungsstraße im Grenzgebiet zwischen den Kreisen Gütersloh und Paderborn ist, verdeutlicht Meinolf Sandbothe, Vorsitzender der CDU Steinhorst: „Das Steinhorster Becken mit seinem Rundwanderweg ist mit seinem angrenzenden Café ein immer beliebter werdendes Ausflugsziel für Familien.

Verkehrsfrequenz deutlich gestiegen

Die Verkehrsfrequenz ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, da die Besucher mit Autos, Motorrädern und Fahrrädern das Ziel ansteuern. Insbesondere an Wochenenden und Feiertagen werden bei gutem Wetter viele Besucher gezählt.“ Der Ratsherr ist froh darüber, wie gut die Zusammenarbeit in diesem interkommunalen Projekt funktioniert: „Hier zeigen sich die Vorteile, wenn man als Ortsverband in Bund, Land und Kreis bestens vernetzt ist.“

Wie das NRW-Verkehrsministerium mitteilt, wird die Ausschreibung der Arbeiten zur Beseitigung der Wellenbildung derzeit vorbereitet. Diese sollen Ende des Jahres durchgeführt werden. Inwieweit die weitere Fahrbahn saniert werden kann, wird im Rahmen des Landesstraßenprogramms 2021 geprüft.

Zwei Radwege auf dem Wunschzettel

Weiterhin arbeitet der CDU-Ortsverband Steinhorst an der Verwirklichung von zwei Radwegprojekten, die das Erreichen des Steinhorster Beckens mit dem Fahrrad weiter erleichtern sollen. ein Radweg entlang der Weststraße (L836) zwischen Kaunitzer Straße und Neubrückstraße sowie die Fortsetzung des Radweges entlang der Kaunitzer Straße von der Kreuzung Weststraße bis nach Kaunitz.