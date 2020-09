Dort kam der weitestgehend unbeladene Lkw auf der Beifahrerseite zum Liegen. Ein Ersthelfer befreite den in seiner Führerkabine eingeschlossenen 46-jährigen Fahrer . Anschließend wurde der verletzte Fahrer mit der Drehleiter auf die Brücke gehoben, ebenso wie der sehr schnell reagierende Ersthelfer. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vollsperrung und Umleitung Die Boker Straße ist mindestens für die Dauer der Bergungsarbeiten vollgesperrt. Ob die Straße nach der Bergung wieder freigegeben werden kann, ist auf Grund des fehlenden Geländers noch unklar. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Der Verkehr wird laut Polizei ab dem Kreisverkehr Mantinghauser Straße/Boker Straße und im Bereich Heitwinkel (aus Thüle kommend) umgeleitet. ...

Anschließend sicherte die Delbrücker Feuerwehr, die mit rund 60 Einsatzkräften der Löschzüge Delbrück, Boke und des Wasserrettungszuges aus Bentfeld vor Ort war, den völlig demolierten Lkw mit Ölsperren. Auch aus dem Tank tropfender Diesel wurde aufgefangen. „Noch haben wir nur geringe Mengen ausgelaufener Betriebsstoffe, aber so sind wir vorbereitet“, sagte Delbrücks Feuerwehrchef Johannes Grothoff. Die untere Wasserbehörde wurden ebenso informiert wie der Straßenbaulastträger, der Landesbetrieb Straßen NRW.

Da der Lkw in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, hat er auch weite Teile des Brückengeländers abgerissen . Das Geländer verkeilte sich im Unterfahrschutz des Lkw. Zunächst war noch ein weiterer Unfallbeteiligter gemeldet worden, dies erwies sich aber als nicht zutreffend.

Für die aufwendige Bergung des Lasters rücken zwei einem Autokräne an. Die Kräne werden gegen 12 Uhr an der Unfallstelle erwartet und gehen dann in Position.

Glücklicherweise führt die Lippe aktuell nicht so viel Wasser, so dass der auf dem Fahrersitz angeschnallte Fahrer nicht akut in Gefahr war.