Die Boker Straße ist nach dem Unfall voll gesperrt worden. Am Nachmittag erklärte die Polizei in einer Mitteilung: „Sobald das Fahrzeug geborgen ist, muss die Brücke gesichert werden, denn das Brückengeländer ist einseitig völlig zerstört. Die Maßnahmen an der Unfallstelle werden sich voraussichtlich bis in die Abendstunden ziehen.“ Die Boker Straße bleibt solange zwischen der Einmündung Heitwinkel und dem Kreisverkehr Mantinghauser Straße/Paradiesstraße gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.