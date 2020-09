Unfall in Boke: Laster stürzt in die Lippe

Boker Straße in Delbrück komplett gesperrt – Brückengeländer durchbrochen

Delbrück-Boke (WB/dpa). Ein Lkw-Fahrer ist in Boke mit seinem Fahrzeug von einer Brücke in die Lippe gestürzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lkw von der Boker Straße abgekommen, als er auf einer Brücke unterwegs war.