Unfall in Boke: Fahrzeug liegt in der Lippe

Lastwagen und Transporter auf der Boker Straße in Delbrück zusammengestoßen

Delbrück-Boke (WB). In Delbrück-Boke hat sich auf der Boker Straße am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Beteiligt seien ein Lastwagen und ein Transporter ereignet, teilt die Polizei mit. Ein Fahrzeug liegt in der Lippe.