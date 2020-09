Der Ursprung ist die Zukunft

„Jede Generation unserer Familie hat ihrer nachfolgenden Generation immer weitergegeben, dass jeweils der Urgroßopa schon Metzger war”, berichtet der heutige Eigentümer Fleischermeister Michael Voß.

Auch er hat dieses Berufs-Gen in die Wiege gelegt bekommen – genau so, wie es sein Vater Franz Voß von dessen Vater (†), der ebenfalls den Vornamen Franz trug, vererbt bekommen hatte. Sie und wiederum deren Ahnen hatten allesamt etwas mit dem Traditionsberuf der Fleischverarbeitung zu tun.

Dass es sich bei der Fleischerei Franz Voß um einen der ältesten Betriebe der Branche in ganz Westfalen handelt, dürfte bei dieser langen Familienhistorie wohl unbestritten sein.

Ursprünglich wollte Michael Voß das 300-jährige Bestehen zum Anlass nehmen, ein größeres Fest auszurichten, „insbesondere für die Kundschaft. Die ersten Planungen waren längst angelaufen, aber dann kam leider Corona dazwischen. Und so, wie ich das Fest eigentlich hätte aufziehen wollen, wäre das unter den derzeit geltenden Auflagen praktisch nicht umsetzbar gewesen – sehr schade!”, bedauert der 43-jährige Fleischsommelier sowie Wurst- und Schinkensommelier.

Das heutige Haus Voß samt Ladenlokal an der Lange Straße 16, mitten in der Innenstadt, stammt aus den frühen 1980er Jahren und entstand durch Ausbau, Anbau und Umbau eines alten Fachwerkgebäudes. Voß beschäftigt aktuell zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; neben Michael Voß arbeiten aus der Familie noch sein Bruder Markus und seine Mutter Ulla im Betrieb mit.

Sie erinnert sich noch gut an vergangene Jahrzehnte: „Anfang der 80er Jahre war der Viehhandel ein weiterer Geschäftszweig. Außerdem hatten wir selbst früher unter anderem noch Rinder und Kälber auf einer eigenen Weide. Die Tiere wurden bei Bedarf geschlachtet. Schweine hatten wir in eigener Aufzucht allerdings nicht. Die haben wir bei Landwirten in der nahen Umgebung zugekauft, abgeholt und bei uns im Betrieb geschlachtet und zerlegt.”

Klasse statt Masse

Für Michael Voß, damals ein kleiner Steppke, war der Viehhandel immer ein Ereignis, ein prägendes Erlebnis. Heute sagt er: „Der Ursprung ist die Zukunft. Wir kaufen kein Fleisch aus Massentierhaltung. Wir arbeiten nur mit regionalen Landwirten zusammen, die die Tiere unter dem Tierwohlaspekt aufwachsen lassen und dadurch entsprechend hohe Qualität liefern. Ich kenne die Bauern persönlich, wir kennen ihre Betriebe. Klasse statt Masse ist die Devise”.

Geschlachtet werden die Tiere für die Delbrücker Fleischerei in einer Schlachterei in Schloß Holte-Stukenbrock. Kurze Transportwege dorthin bedeuten weniger Stress, was sich ebenfalls positiv auf die Qualität auswirkt. Zerlegt und weiterverarbeitet wird das Fleisch dann im Delbrücker Meisterbetrieb.

„Dies alles kann man letztlich in unserem Sortiment schmecken”, sagt Voß mit gesundem Selbstbewusstsein. Das Warenangebot umfasst Wurstwaren und Fleisch in den verschiedensten Sorten und Geschmacksrichtungen und stammt komplett aus eigener Herstellung.

Neben den eher typischen Produkten einer Fleischerei bietet Voß auch Besonderheiten wie Iberico, Angus oder Wagyu-Rindfleisch an. Fachgebiet ist der Verkauf von Dry Aged Beef aus hausinterner Herstellung. Es reift bei Voß in einem durchsichtigen Kühlschrank, einer speziellen Salzkammer.

„Wir haben uns den Wünschen unserer Kunden angepasst und bieten daher mittlerweile auch feinste frische Salate, Käse und Aufschnitte an. Besondere Kundenwünsche erfüllen wir auf Anfrage gern”, erläutert der Fleischermeister, der sich für seine Kundschaft – wenn schon kein großes Fest möglich – dennoch zum Jubiläum in dieser Woche etwas hat einfallen lassen. Dabei spielen die Zahlen 3, 30 und 300 eine Rolle: Von Mittwoch bis Freitag, also 3 Tage lang, gibt es 30 Prozent Rabatt auf alle Produkte anlässlich des 300-jährigen Bestehens der Fleischerei Voß.