An der Ostenländer Straße in Delbrück

Delbrück (WB/spi). Dem vorderen Teil des alten Elli-Markt-Gebäudes mit darüberliegenden Wohnungen an der Ostenländer Straße geht es jetzt an den Kragen. Nachdem der Komplex in den vergangenen Wochen entkernt worden war, hat in dieser Woche der Fachbetrieb Kathöfer aus Rietberg mit den Abrissarbeiten des rund 60 Jahre alten Gebäudetraktes begonnen.