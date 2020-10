Um 5.49 Uhr wurde Feuerwehrkräfte aus Ostenland, Delbrück und Lippling alarmiert und eilten zu dem Wohnhaus im Kreuzungsbereich Beethovenstraße/Straußstraße. Aus der betroffenen Wohnung in der ersten Etage schlugen den Einsatzkräften Flammen entgegen. Nachbarn hatten den Brand bemerkt.

90 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Zwei Trupps drangen unter Atemschutz in die Wohnung vor und fanden den 45-jährigen Bewohner der Wohnung. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Die 66-jährige Mutter konnte aus der Wohnung im Erdgeschoss befreit werden. In der Wohnung eines Nachbarn wurde sie von Notfallseelsorgern betreut.

Zur Brandbekämpfung wurde eine zweite Drehleiter aus Hövelhof angefordert. Insgesamt waren knapp 90 Feuerwehrkräfte im Einsatz. „Wir wurden mit dem Stichwort Zimmerbrand, Person vermisst, alarmiert“, so Einsatzleiter Johannes Grothoff und berichtet von einem massiven Brandausbruch in der Wohnung in der ersten Etage. Obwohl die Feuerwehr gleich mit einer Vielzahl an Atemschutzgeräteträgern vor Ort war, gab es für den 45-jährigen keine Rettung.

Das Brandgebäude wurde von der Polizei beschlagnahmt. Ermittler der Kriminalpolizei trafen noch während der Löscharbeiten vor Ort ein und übernahmen die Suche nach der Todesursache sowie dem Grund für den Brand.