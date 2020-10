Scheune in Delbrück brennt

Delbrück (WB/itz). Die Serie der Großeinsätze für die Delbrücker Feuerwehr hat sich in der Nacht zu Samstag fortgesetzt. Nach der schwierigen Bergung eines Lastwagens aus der Lippe bei Boke , dem tödlichen Brand am Donnerstagmorgen in Ostenland sowie einem Küchenbrand in einer Produktionshalle mussten die Wehrleute nun zu einem Scheunenbrand ausrücken. Zum Glück wurden weder Mensch noch Tier verletzt, hieß es von der Einsatzleitung.

Von Westfalen-Blatt