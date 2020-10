Gegen Mitternacht wurde der Feuerwehr der Brand einer Scheune in Delbrück am Jüdendamm gemeldet. Die Scheune auf einem Hofgelände grenzt an mehrere Werkstatträume an. In der Scheune werden nach Angaben der Polizei Heuballen und Maschinen gelagert. Der Bereich der Scheune, in der rund 160 große Heuballen gelagert wurden, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Scheune brennt in Delbrück 1/11 Foto: Ingo Schmitz

Foto: Ingo Schmitz

Foto: Ingo Schmitz

Foto: Ingo Schmitz

Foto: Ingo Schmitz

Foto: Ingo Schmitz

Foto: Ingo Schmitz

Foto: Ingo Schmitz

Foto: Ingo Schmitz

Foto: Ingo Schmitz

Foto: Ingo Schmitz

„Durch das Feuer wurde ein Großteil des Heus vernichtet und die Scheune stark beschädigt. Eine Ausbreitung der Flammen auf die gesamte Scheune und angrenzende Gebäude konnte verhindert werden“, heißt es im Bericht der Polizei am Sonntag.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Montagmorgen durch das Fachkommissariat fortgesetzt.

Der Einsatz der Feuerwehr zog sich bis in den Morgen des Samstag. Erst um 7 Uhrt konnten die letzten Einsatzkräfte den Einsatzort am Jüdendamm verlassen, weil immer wieder Brandnester aufflammten. Wie bereits berichtet, kamen zum Glück weder Menschen noch Tiere zu Schaden.