Aktion Stadtradeln: 120.865 Kilometer gefahren

Delbrück (WB). Erstmalig beteiligte sich die Stadt Delbrück in diesem Jahr an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses. Insgesamt legten an zwanzig Tagen im September 536 Mitwirkende, darunter sechs Mitglieder des Stadtrates, 120.865 Kilometer zurück und vermieden damit knapp 18 Tonnen CO2 im Vergleich zu Autofahrten. Das entspricht in etwa dem jährlichen CO2-Ausstoß von zwei Personen.

Von Westfalen-Blatt