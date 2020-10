Was vom Elli übrig blieb

Abriss des Marktes in Delbrück läuft auf Hochtouren – Rossmann zieht in den Neubau

Delbrück (WB/mobl). Jetzt ist nur noch das alte Treppenhaus zu sehen, das früher in die Mietwohnungen führte: Bagger des Rietberger Abrissunternehmens Hermann Kathöfer haben in den vergangenen Tagen an der Ecke Oststraße/Ostenländer Straße ganze Arbeit geleistet und den früheren Elli-Markt abgerissen. Der hintere Teil des Gebäudes an der Ostenländer Straße, in dem weitere sechs Mietwohnungen untergebracht sind, bleibt stehen.