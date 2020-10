Stamm baut Tischlerei wieder auf

„Ich hatte schon geschlafen, da rief der Wachdienst an, weil mehrere Bewegungsmelder in den Hallen ausgelöst hatten. Wir dachten zuerst an Einbrecher, aber als ich rauskam, waren schon überall Flammen“, erinnert sich Stamm, der direkt nebenan wohnt. Drei Hallen standen in Vollbrand, immerhin konnte ein Übergreifen auf das Bürogebäude, das Wohnhaus seiner Mutter und sein Eigenheim verhindert werden. „Mehr konnte die Feuerwehr nicht machen. Die haben ihr bestes gegeben, aber als sie kamen, war bereits alles zu spät“, sagt Stamm.

Im Juni brannte die Tischlerei Stamm in Delbrück nieder

150 Feuerwehrleute aus allen Delbrücker Löschzügen und aus Hövelhof waren im Einsatz. „Eine der Produktionshallen hatten wir wenige Wochen vor dem Feuer erst komplett umgebaut“, sagt Stamm, dessen Unternehmen sich auf den Bau von Gebäuden in Holzrahmenbauweise spezialisiert hat.

Firma wurde 1949 gegründet

Stamms Großvater Stephan hatte die Tischlerei 1949 am Zollbrett gegründet, 1989 übernahm dessen Sohn Franz. Seit 2011 führt Stefan Stamm den Familienbetrieb mit 25 Mitarbeitern. Nach dem Brand stand er im wahrsten Sinne des Wortes vor den Trümmern seiner Existenz: „Nur das Büro und ein einziges Fahrzeug waren verschont geblieben.“

Große Hilfsbereitschaft

Bereits am Tag nach dem Brand, einem Sonntag, seien alle Mitarbeiter zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Die Hilfsbereitschaft auch von befreundeten Unternehmen und Geschäftspartnern war riesig: „Schon am Montag standen uns wieder Fahrzeuge und Werkzeuge zur Verfügung, so dass wir auf den Baustellen direkt weiterarbeiten konnten“, ist Stefan Stamm noch immer überwältigt, wenn er an diese Momente zurückdenkt. „So habe ich zwar trotzdem jeden Morgen, wenn ich das Haus verließ, auf das ganze Elend geguckt und hatte permanent und noch über Monate Brandgeruch in der Nase, aber das wichtigste war ja, dass es mit der Firma weitergeht, auch für unsere Mitarbeiter.“

Ausweichquartier in Paderborn

Sechs Wochen nach dem Brand bezog die Tischlerei Stamm ein Ausweichquartier in Paderborn am Frankfurter Weg. „Für den Übergang können wir hier 90 Prozent der Arbeiten, die wir auch vor dem Brand erledigt haben, ausführen“, berichtet der Firmenchef. Inzwischen hat er seinen Blick längst in die Zukunft gerichtet: Er möchte sein Unternehmen am alten Standort am Zollbrett wieder aufbauen. „Der Bauantrag ist fast fertig ausgearbeitet und wir werden ihn in Kürze bei der Stadt Delbrück einreichen“, sagt der 39-Jährige. „Wenn alles gut läuft, hoffen wir, dass wir im Sommer 2021 wieder an unserem Stammsitz durchstarten können.“

Die im Juni niedergebrannte Produktionsstätte bestand insgesamt aus drei Hallen, die in den Jahren 1978, 1993 und 1996 gebaut worden waren. „Die Firma ist nach und nach gewachsen, der Neubau wird nun aus einem Guss geplant“, so der Delbrücker Unternehmer. Den Brandschaden, eine hohe sechsstellige Summe, bezahlt die Versicherung.

Genervt von Schaulustigen

Eine Sache gibt es da allerdings, die Stefan Stamm nach wie vor ungläubiges Kopfschütteln entlockt: „In den Tagen nach dem Brand haben wir hier nahezu so etwas wie Katastrophentourismus erlebt. Mir sind zahlreiche Autos mit völlig fremden Kennzeichen aufgefallen, die offenbar extra hierher gefahren waren, um sich unsere Ruine anzuschauen. Irgendwann habe ich dann zumindest unsere Grundstücke abgesperrt.“ Auch die Feuerwehr hatte nach dem Brandeinsatz von zahlreichen Gaffern berichtet, die zum Teil auch die Zufahrtswege und die Kaunitzer Straße zugeparkt hatten, um zu filmen und zu fotografieren. Insgesamt aber überwiegen bei Stefan Stamm die positiven Gefühle – darüber, dass die Hilfsbereitschaft nach dem Feuer so groß war und darüber, dass es künftig am alten Standort wieder weitergehen wird.