Diebe brechen in Autowerkstatt ein

Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Straftat am Birkenweg in Delbrück

Delbrück (WB). In der Nacht zu Sonntag drangen bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Kfz-Werkstatt am Birkenweg ein.