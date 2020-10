Mit seinen Songs wie „Ich will mein Geschenk haben“ spricht er Kindern und Erwachsenen aus der Seele und Lieder wie „Harry, der Schneemann“ berühren die Herzen seines Publikums. Ein großes Highlight ist „Heut Nacht‘ hats geschneit“ bei dem es auf jedem Konzert wie von Zauberhand schneien wird.

Da Herr H in diesem Jahr aus gegebenem Anlass nicht wie gewohnt auf dem Delbrücker Adventsmarkt auftreten kann, werden an den Adventssamstagen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr Gutscheine für einen Preisnachlass von zwei Euro pro Ticket in den Delbrücker Einzelhandelsgeschäften ausgegeben. Die Gutscheine können in der Vorverkaufsstelle in der Stadthalle eingelöst werden. Tickets gibt es in der Stadthalle und den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Tageskasse.