Lippebrücke in Boke: Geländer soll bald installiert werden

Delbrück-Boke (WB/spi). Voraussichtlich Mitte November wird das bei einem Lkw-Unfall am 29. Septemberstark beschädigte Brückengeländer an der Lippebrücke in Boke erneuert. Wie der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, werde in diesen Tagen das neue Geländer gefertigt. Kosten: etwa 15.000 Euro.

Von Westfalen-Blatt