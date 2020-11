Gegen 2 Uhr bemerkte eine Zeugin einen Mann am Steinhorster Krug an der Kaunitzer Straße. Der Mann hatte ein Stahlseil um den Zigarettenautomaten an der Außenwand der Gaststätte geschlungen und das Seil am Heck eines Autos befestigt. In dem Wagen saß jemand auf dem Fahrersitz und fuhr an. Es gab einen lauten Knall, nachdem der zweite Mann auf den Beifahrersitz sprang und sich der Wagen in Richtung Delbrück entfernte. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Am Tatort stellten die Polizisten fest, dass offenbar versucht wurde, den Zigarettenautomaten zu stehlen. Das Stahlseil war allerdings gerissen. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen silberfarbenen älteren SUV handeln, der mit zwei Personen besetzt war.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.