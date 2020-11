Sämtliche Veranstaltungen des ältesten und stärksten Karnevalvereins (mehr als 1100 Mitglieder) im Bund Westfälischer Karneval sind coronabedingt bekanntlich abgesagt worden – bis auf die Sessionseröffnung mit Bekanntgabe des Mottos in ganz kleinem, aber doch außergewöhnlichen Rahmen. Eine 65 Jahre alte BMW Isetta übernahm dabei die Rolle des fahrenden Motto-Transporters.

„Covid-19 kann den Karneval in Delbrück eben nicht ganz kaputt machen!“, fasste Eintracht-Vorsitzender Peter Josephs die Gemütslage der Narren in der ostwestfälischen Jeckenhochburg augenzwinkernd zusammen.

Der KV Eintracht hatte vor ein paar Wochen die Delbrücker wieder aufgerufen, sich für die neue Session ein Motto auszudenken. Eingegangen waren zig Vorschläge. Eine Jury des Vereins entschied sich schließlich für den pfiffigen Einfall von Marion Brüggenthies.

Damit den vielen tausend Karnevalsfreunden in Delbrück das neue Motto verkündet werden konnte, hatten Peter Josephs und der Vize-Vorsitzende Lars Rodewald den Mottospruch gut sichtbar an der in Vereinsfarben geschmückten Isetta angebracht und fuhren mit der kleinen Nuckelpinne zigfach im Zweitaktersound und mit Delbrücker Karnevalsmusik an Bord durch die Stadt, machten an verschiedenen Stellen Station, beispielsweise bei den Ehrendoktoren, Ehrenpräsidenten, Bürgermeister Werner Peitz und beim Ehrenvorsitzenden Albert Wilmes, der am Donnerstag 95 Jahre alt wird.

Im Schlepptau der Isetta: ein rotes Cabriolet. An Bord: Prinz Karneval Christian I. Hartmann sowie Kinderprinz Mats Carl I. Wulf , der Vater der Kindertollität, Elferrat Klaus „Diego“ Gosny sowie dessen Frau Iris.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit kurvte die Isetta durch Delbrück. „Mehr war heute vor dem Hintergrund der Corinasituation einfach nicht drin. Jammerschade, aber es ist wie es ist“, bemerkte 2. Vorsitzender Lars Rodewald.