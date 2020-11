Im Selbstverlag gibt er einen 88-seitigen Bildband „Delbrücker Impressionen“ heraus. Darin zeigt er markante Gebäude, beeindruckende Naturaufnahmen sowie große Delbrücker Feste aus den vergangenen fünf Jahren und zeichnet so auch den Wandel einer Stadt fotografisch nach.

Doch stand am Anfang seiner Pläne nicht die Veröffentlichung eines Buches in seinem persönlichen Fokus. Für ein besonderes Geburtstagsgeschenk für seine Mutter Thea war Christian Frese einige Jahre im Delbrücker Land auf Motivsuche unterwegs. „Zum 70. Geburtstag meiner Mutter wollte ich diese Bildersammlung erstellen“, berichtet Christian Frese über die Anfänge.

Bereits 2004 mündeten seine ersten Fotografien in einem kleinen Bilderheftchen. „Damals habe ich das mit einem Tintenstrahldrucker selber ausgedruckt. Die Qualität ist mit den heutigen Möglichkeiten gar nicht mehr zu vergleichen. Da hat sich viel verändert“, berichtet Frese, wie die Idee zu einem Bildband immer konkreter Formen annahm. Mit dem kleinen Heftchen war die Idee entstanden, die der 34-Jährige einige Jahre später wieder aufgriff.

„Durch die Vielzahl an Fotobuch-Anbietern lässt sich das inzwischen professionell gestalten“, hat sich der Hobbyfotograf mit viel Begeisterung ans Werk gemacht und hielt die Sehenswürdigkeiten des Delbrücker Landes, aber auch seinen Wandel, Natur- und Wetterphänomene sowie große Delbrücker Feste wie Karneval, Kreuztracht, Katharinenmarkt oder den Mittelaltermarkt fotografisch fest. 2016 war das Geburtstagsgeschenk pünktlich fertig. Doch es „juckte“ Christian Frese noch immer in den Fingern. „Wenn man so lange mit der Kamera unterwegs gewesen ist, dann bekommt man ein Auge für das Motiv und kann schon gar nicht einfach so aufhören“, betont Christian Frese und hat das Bildmaterial weiter aktualisiert.

Bei einer Familienfeier nahm auch Bürgermeister Werner Peitz den Bildband in Augenschein. „Diese Motive machen einem Freude“, so Werner Peitz. Christian Frese ergriff die Gelegenheit beim Schopf, er bat um ein Grußwort des Bürgermeisters für sein in Vorbereitung befindlichen Bildband. „Das war für mich das I-Tüpfelchen“ freute sich der Computerfachmann über die Zusage. Auch erste Interessenten an dem Bildband meldeten sich.

Doch nun fing die eigentliche Fleißarbeit an. Im Frühjahr diesen Jahres entstanden kurze Begleittexte zu den Fotos. Die Motive wurden fortlaufend aktualisiert, die Hauseigentümer mussten um Erlaubnis gefragt werden und viele Dinge mehr gab es zu beachten. Auf Grund der persönlichen Vorgeschichte hat Christian Frese das Buch seiner inzwischen leider verstorbenen Mutter gewidmet.

„Für Mama“ steht auf der ersten Seite. „Leider kann sie die Veröffentlichung nicht mehr miterleben, aber ich glaube, meine Mama wäre sehr stolz, wenn sie wüsste, das ´ihr Buch´ noch vielen Delbrückern Freude macht“, so Frese.

Erhältlich sind die „Delbrücker Impressionen“ in der Volksbank Delbrück-Hövelhof, in der Marien-Apotheke und der Löwen-Apotheke zum Preis von 25 Euro.

Auch der Autor Christian Frese nimmt unter Telefon 05250/9979285 oder per Mail unter delbruecker.impressionen@web.de Bestellungen entgegen.