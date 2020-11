Der 17-Jährige fuhr gegen 19.40 Uhr mit einer 125er-KTM in Delbrück auf der Knäppenstraße von der Grubebachstraße in Richtung Wulfhorster Straße. Etwa 300 Meter vor der Einmündung Boikweg lagen Laub und einige Eicheln auf der Straße. Darauf verlor der Jugendliche die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht.