Beim Einkauf Glückstaler sichern

Beim Einkauf in Geschäften, die mit dem Demag-Glückstaler gekennzeichnet sind, werden die bekannten und beliebten Glückstaler ausgegeben und versprechen auch in diesem Jahr wieder eine Fülle attraktiver Preise. In der Zeit vom 19. November bis – diesmal verlängert – zum 21. Dezember gibt es in 60 beteiligten Geschäften Glückstaler, die gesammelt in eine große Lostrommel kommen. Taler, die dann daraus gezogen werden, bescheren den Gewinnern Freude noch vor dem Weihnachtsfest.

Hauptgewinn: Gutschein im Wert von 1000 Euro

Die Preise werden wie in den vergangenen Jahren Einkaufs- beziehungsweise Verzehrgutscheine sein. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein im Wert von 1000 Euro. Der zweite Preis ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro, dritter Preis ist ein Warengutschein im Wert von 250 Euro.

Weitere Preise sind 100 Warengutscheine im Wert von 10 bis 50 Euro. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr 20 „Delbrück kauft lokal“ Tüten, gefüllt mit weihnachtlichen Leckereien.

Mitmachen, mitsammeln und gewinnen

Und so wird es gemacht: Bis Montag, 21. Dezember 2020, gibt es bis 18 Uhr in jedem durch das Plakat und den großen Taler gekennzeichneten Delbrücker Geschäft Glückstaler. Die Glückstaler sind mit Absender zu versehen und an die Delbrücker Marketinggemeinschaft e.V., Boker Straße 6, 33129 Delbrück, zu senden oder in einem der teilnehmenden Geschäfte abzugeben. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen sind zu finden unter www.delbrueckkauftlokal.de

Ziehung der Gewinne am Montag, 21. Dezember

Die Verlosung findet in diesem Jahr online per Videostreaming in der Stadthalle statt. Eine sonst übliche große Veranstaltung mit Programm und weiteren Aktionen – in den vergangenen Jahren auf dem Parkplatz an der Volksbank Delbrück-Hövelhof – wird es also ebenfalls coronabedingt nicht geben.

Um 18.30 Uhr beginnt die Ziehung. „Übertragen wird die Ziehung dann online. Der Link wird noch bekannt gegeben“, berichtet Demag-Geschäftsführerin Britta Kuboth.

Lichterglanz und weihnachtliche Deko

In der Adventszeit will die Delbrücker Marketinggemeinschaft unter anderem für Lichterglanz und weihnachtliche Deko an mehreren Stellen in der Stadt sorgen. Britta Kuboth: „Sollte es möglich sein, werden auch einige Hütten aufgestellt, in den beispielsweise Vereine und Aussteller weihnachtliche Produkte anbieten. An den vier Adventssamstagen sind mehr als 25 Delbrücker Geschäfte immer bis 18 Uhr geöffnet und haben für ihre Kunden weihnachtliche Aktionen vorbereitet.“

Hier werden beim Einkauf Glückstaler ausgegeben:

Auto & Räder: Bernhard Strunz GmbH; Autohaus Karl Thiel GmbH & Co. KG

Banken & Versicherungen: Stadtsparkasse Delbrück; Volksbank Delbrück-Hövelhof; Volksbank Paderborn/Zweigniederlassung der Verbund-Volksbank OWL; Volksbank Westenholz

Dienstleistungen & Handwerk: Elektro B. Grothoff; Elektro Engelmeier, Schöning

Essen & Trinken: Georg‘s Genussbasar; Getränke Wilmes; Goeken Backen; Hardy Pamme Getränkevertrieb; Hotel Gasthaus Appel Krug

Lebensmittel/Partyservice: Hessel, Schöning

Floristik: Blumenfachgeschäft und Gärtnerei Wirling; Blumenzauber K. Engelmeier

Freizeit & Hobby: Foto Biermann; Stadthalle Delbrück

Gesundheit & Wellness: ATZ, Delbrück; Ayla Hairdesign; Kreuz-Apotheke; Löwen-Apotheke; Salon und Parfümerie Jüde; Sonnen-Apotheke; Vollbach Hörgeräte

Kauf- & Warenhäuser: Elli Handelsmarkt; Markant Westenholz; Marktkauf Kosche; OBI Bau und Heimwerkermarkt; Raiffeisen Centrale; Sb Lüning, Delbrück; Super-Schnäppchen

Kommunikation & Technik: Euronics Kersting GmbH; Euronics XXL Wiedenstridt

Lesen & Lernen: Buchhandlung Meschede

Schreiben-Ordnen-Schenken: Pache & Westerhorstmann (Alte Pachen), Lange Straße und Kirchplatz

Mode & mehr: Boutique Janine; CBR Companies; Cult fashion; Cult men; Engelmeier’s Lederdeele; Hut-Fraune - Textil und Handarbeiten; Il Punto; Kleine Freunde; Mode Galerie; Modehaus Dunschen/No.27; Modehaus Isenberg; Sarah‘s Braut- und Abendmode; Schuhe-Sport-Freizeit Hölscher; Schuh-Sport-Lederwaren Gerling; Schuh-Treff; twenty-Six

Schmuck & Optik: Karl Koch, Uhren-Schmuck-Optik; Meintrup - Uhren, Schmuck & Leder; Optik Rehbein; Optik Schiller; Pro Optik

Wohnen & Accessoires: Aktiv Wohnen Breimann; Malerfachmarkt Scheller; Porzellan Glas Geschenke Pöhler.