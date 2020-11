Das regelt die „Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen“. Zum 1. November sind in Delbrück die für die Größenordnung der Stadt festgeschriebenen Sätze per Satzung neu festgelegt worden. Die Anpassung richtet sich nach der Erhöhung um die seit der vorangegangenen Kommunalwahl eingetretene Preissteigerung.

In Delbrück bedeutet das konkret: Ein einfaches Ratsmitglied ohne weitere Funktion erhält monatlich eine Grundentschädigung in Höhe von 206,20; zusätzlich gibt es ein Sitzungsgeld in Höhe von 21,20.

Wer weitere Aufgaben übernimmt, erhält zusätzlich zur Grundsumme als Mitglied des Rates eine weitere Vergütung. Beispiel: Für Ausschussvorsitzende, die in aller Regel einen größeren zeitlichen Aufwand als ein einfaches Ratsmitglied haben, gibt es zusätzlich 313 Euro – und zwar pro Monat.

Die Regelungen zur Vergütung von Ausschussvorsitzenden war die einzige Bestimmung, bei der der Rat eigenen Entscheidungsspielraum hatte. Davon machte der Rat in Delbrück Gebrauch. Heinz Börnemeier, Leiter des Fachbereiches Zentrale Dienste, hatte dagegen vorgeschlagen: „Aus Sicht der Verwaltung ist es wesentlich gerechter, wenn die Entschädigung für alle Ausschüsse als zusätzliches Sitzungsgeld pro Sitzung gezahlt wird als alle Ausschüsse, unabhängig davon, wie oft sie tagen, einheitlich zu behandeln.“

Mehr als ein einfaches Ratsmitglied bekommen ferner nach einer Staffelung stellvertretende Bürgermeister, um ein weiteres Beispiel zu nennen.

Neu: Bisher mussten Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen durch Aushang an Informationsstellen in allen zehn Stadtteilen bekanntgemacht werden. Das verursachte einen recht hohen Aufwand. Es wird nun als ausreichend angesehen, die Tagesordnung im Amtsblatt der Stadt Delbrück bekannt zu machen.