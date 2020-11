Mit Quarantäne allein ist es nicht getan

Delbrück (WB/spi) -

Eine gute Nachricht mal vorweg: Drei Klassen der Gesamtschule Delbrück, die coronabedingt in Quarantäne geschickt worden waren, können nach Ablauf der Quarantänefrist von diesem Mittwoch an wieder am Unterricht teilnehmen. Ansonsten aber gibt es wenig Positives über die Folgen der pandemischen Lage in Schulen und Kindergärten/Kitas in Delbrück zu berichten.