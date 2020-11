Mini-Müllwagen erhöht Sicherheit

Bei einem Pressetermin stellten am Mittwoch das Entsorgungsunternehmen Hellweg GmbH und die Stadt Delbrück den neuen Mini-Müllwagen vor.

Die Firma Hellweg, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Recyclingunternehmens Remondis, hat zum 1. September 2020 die wirtschaftlichen Aktivitäten der Veolia-Betriebsstätte in Borchen und damit auch die Abfallabfuhr der Papier-, Bio- und Restmülltonnen im Delbrücker Land übernommen. „Um für die Bürgerinnen und Bürger in Delbrück den Betreiberwechsel so unkompliziert und komfortabel wie möglich zu gestalten, halten wir an den bisherigen Abfuhrtagen fest“, berichtet Dirk Kainert (Hellweg-Geschäftsführung; Erwitte). Dr. Timon Haasis, ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: „Am Delbrücker Abfuhrkalender ändert sich nichts. Wir bitten nur darum, dass an den betreffenden Tagen die Müllbehälter bis 6 Uhr zur Abholung bereitgestellt sind.“

Hellweg möchte durch den Einsatz des Engstellenfahrzeuges nicht nur das Serviceniveau der Dienstleistung weiter erhöhen. Haasis: „Der neue Mini-Lkw hilft uns in engen Straßen; es ist auch sparsamer und sauberer als ein großes Müllfahrzeug.“ Weiterer Vorteil: Der niedrige Einstieg in den kleineren, wendigeren und leichteren Lastwagen erleichtert das häufige Ein- und Aussteigen.

Das Ladevolumen des neuen Heckladers ist entsprechend geringer als bei einem dicken Brummi. Folglich muss der Mini-Lkw öfter als seine großen Brüder wieder an der Deponie entladen werden.

Richard Seibel im Führerhaus des kleinen Müllfahrzeuges. Unerlässlich bleiben wird der Kontakt und die Kommunikation mit dem Lader am Heck des Mini-Lasters. Foto: Oliver Schwabe

Bürgermeister Werner Peitz ging insbesondere auf die Vorteile ein, die Anwohner schmaler Straßen, Sackgassen und Wege durch den Mini-Müllwagen haben: „Wir ersparen den Anwohnern in solchen Straßenzügen und Wohnvierteln den zusätzlichen Aufwand, ihre Mülltonnen bis zu einer Sammelstelle zu ziehen.“ Insbesondere ältere oder gehbehinderte Menschen werden das zu schätzen wissen, denn das Ziehen der bisweilen schweren Müllbehälter über längere Strecken kann anstrengend sein.

Ralf Fischer (Fachbereich Bürgerdienste) hat in den vergangenen Monaten sämtliche Straßen in Delbrück inspiziert und dokumentiert, wo der Einsatz des 2,55 Meter breiten Engstellenfahrzeuges Sinn macht und die Sicherheit für alle Beteiligten erhöht werden kann. Fündig geworden ist er an 55 Stellen in neun der zehn Delbrücker Ortsteile.

Auch den Müllwerkern auf den Fahrzeugen kommt der Einsatz der Mini-Müllwagen in engen Straßen sehr gelegen, weil dadurch mehrfaches Rangieren und das gefährliche Rückwärtsfahren stark minimiert wird.

Auf Anfrage sagte Fachbereichsleiter Werner Mattiza, der erhöhte Aufwand werde sich auf die künftige Kalkulation der Müllabfuhrgebühren auswirken. Die Umlage werde alle Haushalte in Delbrück betreffen.