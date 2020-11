Altgeräte abgeben und dabei Gutes tun

Die Firma Dis-Connect spendet für jedes gesammelte Gerät einen Euro. Der Gesamtbetanschließend in soziale Projekte in Delbrück fließen. Außerdem stellt das Unternehmen der Stadt Delbrück Atemschutzmasken als Spende zur Verfügung.

Den Kontakt zur Firma Dis-Connect, die das komplette Ökosystem der Smartphone-Branche bedient, hat Andreas Konuk von den Delbrücker Unabhängigen (DU) hergestellt. Konuk: „Ich freue mich zum Antritt mit meiner neuen Ratsfraktion so ein tolles Projekt zu koordinieren. Alle unseren Werte werden vertreten: Wir tun was für unseren Planeten, unterstützen soziale Projekte in Delbrück und können mit den Masken obendrein noch Schulen und öffentliche Einrichtungen in unserer Stadt versorgen.“ Bei der Übergabe von 500 Alltagsmasken an Bürgermeister Peitz am Freitag sprach Konuk den Fraktionen PID sowie SPD/Die Linke Dank für die Unterstützung aus.

Alexander Marzeion, Sales Manager der Dis-Connect GmbH am Standort Paderborn, erinnerte beim Übergabetermin daran, dass Dis-Connect bereits im Frühjahr Schutzmasken an die Stadt Delbrück gespendet hatte. Die Masken leitete die Stadtverwaltung weiter an Schulen und Kindergärten sowie unter anderem an den Betreuungsverein der Grundschule Ostenland. Mit dem Erlös der aktuellen Aktion sollen die Initiativen „Delbrücker Ranzen“ sowie das „Füllhorn“ (Tafel) unterstützt werden.

Die Altgeräte können ab sofort an folgenden Sammelpunkten abgegeben werden: Marktkauf Kosche, Elli Markt, Classic Tankstelle, Stadtverwaltung (Info im Eingangsbereich), Stadtsparkasse, Kreuz-Apotheke, Schuh Okay, Malerfachmarkt Scheller, Volksbank Delbrück-Hövelhof, Cult Men, Euronics Kersting, Getränkestar Wilmes, Modehaus Dunschen, Bäckerei Niermann in Sudhagen. Die Sammelboxen (grün oder mintfarben) werden wöchentlich geleert.

Es wird gebeten, die Geräte möglichst auf „Werkseinstellungen“ zurückzusetzen und Daten selbst zu löschen. Sollte das nicht möglich sein, sagt die Firma Dis-Connect eine ordnungsgemäße Datenlösung zu.