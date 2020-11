Seit 1738 bewirtschaftet die Familie Pahlsmeier den Hof. Schwerpunkte sind heute die Bullen- und Milchviehhaltung sowie der Betrieb einer Biogasanlage. „Wir legen viel Wert auf Regionalität sowie auf möglichst autarke Stoffkreisläufe“, erläutert Felix Pahlsmeier. Bei Eva Pahlsmeier laufen die Vermarktungsfäden zusammen. Und genau hierfür haben sich die Pahlsmeiers etwas Neues ausgedacht: „Den Gedanken der Direktvermarktung unseres Rindfleisches haben wir schon länger, doch nach und nach wurde das immer konkreter. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt“, so Eva Pahlsmeier. Unter der Marke „Bulle & Co“ (www.bulleundco.de) wird das Fleisch direkt ab Hof angeboten, aber auch einige Supermärkte der Region führen „Bulle & Co“ schon im Sortiment. Alle Rinder des Hofes stehen auf Stroh. Spaltenböden gehören hier längst der Vergangenheit an. „Die Tiere bewegen sich auf der Strohunterlage viel mehr, was sich auch in der Top-Fleischqualität niederschlägt“, stellt Felix Pahlsmeier heraus.

Schon 2006 wurde der erste Stall auf die Strohhaltung umgestellt. Weitere folgten nach und nach. Und mit den 2017 neu errichteten Außenklimaställen haben inzwischen alle Tiere Platz auf Stroh. „Wir füttern ausschließlich gentechnikfreies Futter, das wir zu 90 Prozent selbst anbauen“, erläutert der Bullenflüsterer, der den Hof gemeinsam mit einem Auszubildenden bewirtschaftet.

Silomais, Heu und Gerstenstroh kommen aus eigenem Anbau, Rapsschrot aus der Rapsölherstellung in Hamm und Getreideschrot aus dem Altkreis Büren. Ergänzend wird noch eine Kräutermischung mit Mineralien und Vitaminen gefüttert. Die Tiere werden in Gruppen von 25 Tieren gehalten. „Hier entwickeln die Tiere ihre eigenes Sozialverhalten und auch eine Rangordnung. Das zu beobachten, ist absolut spannend“, so Felix Pahlsmeier. Außerdem gibt es täglich neues Stroh für die Tiere. Die Einstreu landet komplett in der hofeigenen Biogasanlage, die verschiedene Haushalte mit Energie versorgt. Das Substrat als Endprodukt der Biogasanlage wird dann wieder auf den eigenen Feldern ausgebracht. „Das ist ein fast geschlossener Kreislauf, der sehr gut funktioniert“, betont Felix Pahlsmeier.

Die regionalen Wirtschaftskreisläufe treffen aber auch auf die Fleischvermarktung zu. Nach kurzem Transportweg werden die Tiere in Lippstadt geschlachtet und von einem Metzger in Gütersloh zerlegt, portioniert und eingeschweißt. In der Vermarktung setzt dann die Arbeit von Eva Pahlsmeier ein. „Wir haben lange über Umsetzung der Direktvermarktung nachgedacht und nun ein System entwickelt. Der Zuspruch in den ersten Wochen war schon sehr gut. Bis Donnerstag werden die Bestellungen gesammelt und an die Partnermetzgerei weitergegeben. Immer freitags wird das vorbestellte Fleisch nach Boke geholt und hier vermarktet.

Künftig möchten Eva und Felix Pahlsmeier interessierten Besuchern auch den Blick hinter die Kulissen ihres Betriebes ermöglichen. Sobald die Corona-Situation es zulässt, möchten sie einen Tag des offenen Hofes anbieten.